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В России допустили, что криптомайнеры перейдут на возобновляемые источники энергии

Директор АРВЭ Жихарев: криптомайнеры в России будут активнее использовать ВИЭ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Майнеры криптовалют могут начать активнее использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) из-за роста требований бизнеса к климатической нейтральности. Об этом РИА Новости сообщил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

«На фоне того, что все больше промышленных корпораций, реализуя свои стратегии устойчивого развития в целях декарбонизации продукции, делают ставку на безуглеродную генерацию, энергоемкие майнеры также последуют этому примеру», — сказал глава АРВЭ.

Жихарев добавил, что также переходу на ВИЭ может поспособствовать запрет правительства на деятельность майнеров в энергодефицитных районах. Директор ассоциации напомнил, что мера затронула «добрую часть» территорий страны.

Уже с 1 января в 10 регионах России запретят майнинг — перечень территорий утвердило правительство. Добывать криптовалюту нельзя будет в четырех новых регионах России и в республиках Кавказа. Запрет продлится до весны 2031 года — введение меры объяснили необходимостью ограничить бесконтрольное потребление электричества, о чем говорил президент Владимир Путин еще в июле. Главное о майнинге в стране — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чечне заявили, что приравняют нелегальных майнеров к террористам.

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