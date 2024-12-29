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На Западе рассказали, чем может грозить отказ Киева от транзита российского газа

Bloomberg: отказ Киева от транзита газа из РФ грозит потерей ГТС
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РИА Новости

Отказ Украины от транзита российского газа может грозить стране потерей ГТС (газотранспортная система), пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что газотранспортная система Украины может стать объектом для ракетных ударов, как это произошло с газовыми хранилищами и источниками электроэнергии. В случае отказа от транзита российского газа Киев будет вынужден оборонять более 38 тысяч километров газопроводной системы страны.

Удары по ГТС Украины не наносились до этого, так как через нее на Запад шел российский газ. Атаки по ГТС могут грозить Украине проблемами с отоплением зимой.

Действие соглашения, разрешающего транзит российского газа в ЕС, заканчивается 31 декабря.

До этого Bloomberg писало, что словацкая компания Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) ведет переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR по закупкам газа.

Ранее Украина обратилась к ЕС после слов Фицо об энергопоставках Украине.

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