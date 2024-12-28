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Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Росстат: реальные зарплаты россиян в октябре выросли на 7,2% в годовом выражении
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Shutterstock

Реальные среднемесячные начисленные заработные платы россиян в октябре увеличились на 7,2% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.

При этом по итогам января — октября показатель вырос еще большими темпами — 8,9%.

Статистика также показала, что в октябре средняя номинальная зарплата в России достигла 85 582 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2023 года она выросла на 16,4%.

В сентябре Минэкономразвития прогнозировало, что к концу года рост реальных зарплат россиян составит 9,2%, замедлившись до 7% в 2025 году. В 2023 году показатель составил 7,8%.

В декабре лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил премьер-министра Михаила Мишустина закрепить норму об обязательной выплате 13-й зарплаты. Это, по его мнению, повысит мотивацию работников. При этом экономисты считают, что расходы компаний на 13-ю зарплату переложат на самих работников. В итоге произойдет разгон инфляции, что нивелирует положительный эффект.

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