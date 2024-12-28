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Социалисты Молдавии требуют экстренных мер после решения «Газпрома» по газу

Социалисты Молдавии потребовали созвать кабмин из-за решения «Газпрома»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Партия социалистов Молдавии потребовала созыва экстренного заседания кабмина после решения «Газпрома» оставить поставки газа в страну. Об этом написал в Telegram-канале председатель партии Игорь Додон.

От лица социалистов он выразил обеспокоенность за судьбу граждан республики.

«Наступление зимнего периода в условиях газового кризиса ставит под угрозу здоровье и жизнь сотен тысяч молдаван, особенно уязвимых категорий населения», — написал политик.

По мнению социалистов, сложившаяся ситуация — результат «безответственной политики» действующим властей. Кроме созыва экстренного заседания правительства, партия требует расследования причин накопления задолженности перед российской компанией, мер в отношении виновных лиц и возвращения в конструктивному диалогу с РФ.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. 28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января прекратит поставки газа в республику.

Ранее премьер Словакии предостерег Европу от «пересохших газопроводов».

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