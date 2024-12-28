Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков России побила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков с 10 по 20 декабря выросла и достигла показателя в 22,28% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка.

По его данным, в первой декаде месяца средняя ставка составляла 22,08%, однако затем увеличилась на 0,2 п.п.

Таким образом этот показатель в пятый раз за более чем 2,5 года превысил ключевую ставку Банка России. В первый раз это случилось в начале марта 2022 года, когда этот показатель составил 20,51% годовых при ключевой ставке в 20%, дальнейшие рекорды были установлены в нынешнем году. На этом фоне отмечалось, что средняя ставка растет с середины апреля практически беспрерывно. В ноябре показатель составлял 20,91%, затем 21,56% и достиг 21,98%. Во второй декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков продемонстрировала первое снижение с марта. До этого показатель только рос вслед за ключевой ставкой.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин спрогнозировал повышение ставки с 21 до 23%.