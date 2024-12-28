Сбер и Т-банк присоединились к пилотному проекту цифрового рубля

Сбербанк и Т-банк присоединились к пилотному проекту по использованию цифрового рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Центробанка России.

Таким образом, список банков-участников пилотного проекта операций с цифровыми рублями вырос до 15 банков.

ЦБ начал пробовать технологию цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с 15 августа 2023 года.

24 декабря Центробанк утвердил порядок защиты от мошенников операций граждан и организаций в цифровых рублях. Теперь банки будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества. Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре в Банке России сообщали, что полноценное использование цифрового рубля должно начаться в России с 1 июля 2025 года. По данным регулятора, к указанной дате крупнейшие российские банки позволят гражданам открывать и пополнять счета, а также проводить и принимать переводы.

Ранее ВТБ показал, как будут выглядеть новые операции в цифровых рублях.