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ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операций с цифровыми рублями

ЦБ обязал банки останавливать подозрительные переводы для защиты от мошенников
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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Центробанк утвердил порядок защиты от мошенников операций граждан и организаций в цифровых рублях. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Теперь банки будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если они подпадают под признаки мошенничества. Указание вступит в силу 23 февраля 2025 года.

«Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся на его счете цифрового рубля (цифровом кошельке)», — отметили в ЦБ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре в Банке России рассказывали, что полноценное использование цифрового рубля должно начаться в России с 1 июля 2025 года. По данным регулятора, к указанной дате крупнейшие российские банки позволят гражданам открывать и пополнять счета, а также проводить и принимать переводы в инфраструктуре этой формы валюты.

Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду, который базируется на Национальной системе платежных карт (НСПК). Эта функция исключит дополнительные издержки для банков и ТСП.

Ранее ВТБ показал, как будут выглядеть новые операции в цифровых рублях.

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