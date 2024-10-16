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ВТБ показал, как будут выглядеть новые операции в цифровых рублях

ВТБ представил прототип зачисления стипендии и оплату штрафа в цифровых рублях

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

На проходящем в Москве форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2024 ВТБ представил прототип зачисления студенческой стипендии и оплаты штрафа в цифровых рублях, сообщили в пресс-службе банка.

В финансовой организации отметили, что в первом квартале 2025 года ВТБ будет технически готов к использованию цифрового рубля. Компания ожидает запуска технологии от Банка России.

Получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей выглядит максимально привычно. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.

В приложении баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете — электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы — как на свои счета, так и на счета других людей. В случае со оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.

По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика, переводы и платежи в цифровых рублях являются одним из основных драйверов развития отечественного финтеха.

«Технология цифрового рубля позволяет гарантировать безопасность платежей. Мы уверены, что продемонстрированный нами прототип с получением стипендии и оплатой штрафов будет активно изучаться для дальнейшего внедрения этого вида платежей в России, популяризации цифрового рубля среди россиян», — заявил Вадим Кулик.

Напомним, цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к уже существующим формам денег.

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