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Стало известно, что сохранение ставки ЦБ несло меньше рисков

ЦБ: сохранение ключевой ставки несло меньше рисков, чем ее повышение
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Алексей Куденко/РИА Новости

Участники дискуссии по ключевой ставке Центробанка РФ сообщили, что ее сохранение в декабре несло менее серьезные риски, чем повышение. Об этом говорится в резюме после заседания совета директоров ЦБ.

«Участники отметили, что на текущем этапе они серьезнее в случае повышения ключевой ставки, чем при ее сохранении», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при сохранении ставки нельзя исключить риск того, что в ближайшее время рост кредитования вновь ускорится, а инфляция продолжит расти.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что Банк России может снизить ключевую ставку уже в феврале 2025 года. По его словам, кредитные требования, которые наблюдали власти, сформировали на потребительском рынке повышенное давление и стимулировали рост цен. В результате этого, почеркнул Аксаков, инфляция усилилась и достигла высоких процентов. В связи с этим Центробанк и поднял ключевую ставку, чтобы снизить это давление и сбить инфляционные процессы, пояснил он.

Ранее была названа средняя ставка по вкладам в 2025 году.

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