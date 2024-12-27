Спрогнозирована ключевая ставка на февраль

Депутат Госдумы Аксаков: Центробанк может снизить ключевую ставку уже в феврале

Банк России может снизить ключевую ставку уже в феврале 2025 года, допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, кредитные требования, которые наблюдали власти, сформировали на потребительском рынке повышенное давление и стимулировали рост цен. В результате этого, почеркнул Аксаков, инфляция усилилась и достигла высоких процентов. В связи с этим Центробанк и поднял ключевую ставку, чтобы снизить это давление и сбить инфляционные процессы, пояснил он.

Парламентарий также отметил, что после роста потребительской активности в новогодний период в декабре ожидается спад спроса на товары.

На этой неделе директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказал мнение, согласно которому Центробанк может начать снижать ключевую ставку на границе первого полугодия 2025 года.

По его словам, текущая ставка в 21% может лечь на плато примерно на три-четыре месяца, после чего она снизится. При этом экономист уточнил, что решение будет зависеть от показателей движения инфляции.

Ранее была названа средняя ставка по вкладам в 2025 году.