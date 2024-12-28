Россия введет пошлины на экспорт гороха, нута и чечевицы

Кабмин России вводит с 1 января пошлины в 5% на экспорт гороха, нута, чечевицы

Правительство России устанавливает с 1 января 2025 года экспортные пошлины в размере 5% на вывоз зернобобовых культур. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 1 января 2025 года вводятся таможенные пошлины на вывоз отдельных видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение касается экспорта гороха, нута и чечевицы. При этом ставка вывозной пошлины составит 5% от таможенной стоимости. Также подчеркивается, что до конца текущего года при вывозе данных культур применяются гибкие пошлины — они составляют от 4% до 7%.

25 декабря сообщалось, что по итогам 2024 года урожай зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации составил 124,96 миллиона тонн. Это на 13% меньше результата прошлого года, тогда было собрано 144,96 миллиона тонн. При этом прогнозировалось, что в текущем году будет собрано 130 млн зерновых и зернобобовых культур.

Ранее сообщалось, что Россия получила право на бессрочные поставки чечевицы в Индию.