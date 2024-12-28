Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия введет пошлины на экспорт гороха, нута и чечевицы

Кабмин России вводит с 1 января пошлины в 5% на экспорт гороха, нута, чечевицы
close
Shutterstock/PI

Правительство России устанавливает с 1 января 2025 года экспортные пошлины в размере 5% на вывоз зернобобовых культур. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 1 января 2025 года вводятся таможенные пошлины на вывоз отдельных видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение касается экспорта гороха, нута и чечевицы. При этом ставка вывозной пошлины составит 5% от таможенной стоимости. Также подчеркивается, что до конца текущего года при вывозе данных культур применяются гибкие пошлины — они составляют от 4% до 7%.

25 декабря сообщалось, что по итогам 2024 года урожай зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации составил 124,96 миллиона тонн. Это на 13% меньше результата прошлого года, тогда было собрано 144,96 миллиона тонн. При этом прогнозировалось, что в текущем году будет собрано 130 млн зерновых и зернобобовых культур.

Ранее сообщалось, что Россия получила право на бессрочные поставки чечевицы в Индию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами