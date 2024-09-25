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Индия разрешила бессрочные поставки в страну одного российского продукта

Россельхознадзор: Россия получила право на бессрочные поставки чечевицы в Индию

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fotomova/Shutterstock/FOTODOM

Власти Индии разрешили бессрочные поставки чечевицы из России. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Ведомство запустило процедуру согласования допуска российской чечевицы на рынок Индии в конце 2020 года. Через год индийская национальная организация по карантину и защите растений представила карантинные фитосанитарные требования, которым должна соответствовать чечевица, и разрешила импорт пробных партий. Россия начала поставлять их в 2022 году.

Лабораторные исследования, проведенные индийскими специалистами, показали, что российская чечевица соответствует всем фитосанитарным требованиям, в связи с чем были разрешены постоянные поставки этой сельхозпродукции из РФ.

В конце мая заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин заявил, что Россия с начала 2024 года поставила на индийский рынок рекордных 500 тыс. тонн зернобобовых. К зернобобовым относятся горох, нут, соя, фасоль, чечевица и другие культуры.

В апреле руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов сообщил, что поставки подсолнечного масла из России в Индию в 2023 году удвоились по сравнению с предыдущим годом. При этом за последние три года поставки продукции российского агропромышленного комплекса в Индию выросли в 3,5 раза, отметил Краснов.

Ранее индийский экспорт в Россию побил исторический рекорд.

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