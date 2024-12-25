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Урожай в России оказался ниже прогнозируемого

Росстат заявил о снижении урожая зерновых и зернобобовых до 125 миллионов тонн
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По итогам 2024 года урожай зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации снизился до 124,96 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Это на 13% меньше результата прошлого года, тогда было собрано 144,96 миллиона тонн. При этом прогнозировалось, что в текущем году будет собрано 130 млн зерновых и зернобобовых культур.

Руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее сообщил, что рост цены на хлеб, который стали отмечать с лета 2024 года в России, никак не связан со стоимостью зерна, несмотря на утверждения хлебопеков. По его словам, на зерно в стоимости хлеба приходится только 15-16%. Даже если зерно подорожает на 40%, для конечного продукта это обернется удорожанием на 2-3%, пояснил Злочевский. Для подтверждения своих слов он предложил вспомнить, как складывалась ситуация в 2009 году, когда стоимость пшеницы рухнула в три раза, до 3 тысяч рублей за тонну. Несмотря на это, по его словам, цены на хлеб тогда выросли на 6 рублей за кг, с 26 до 32 рублей.

Ранее Путин заявлял, что Россия в этом году соберет 130 млн тонн зерна.

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