Урожай в России оказался ниже прогнозируемого

По итогам 2024 года урожай зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации снизился до 124,96 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Это на 13% меньше результата прошлого года, тогда было собрано 144,96 миллиона тонн. При этом прогнозировалось, что в текущем году будет собрано 130 млн зерновых и зернобобовых культур.

Руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее сообщил, что рост цены на хлеб, который стали отмечать с лета 2024 года в России, никак не связан со стоимостью зерна, несмотря на утверждения хлебопеков. По его словам, на зерно в стоимости хлеба приходится только 15-16%. Даже если зерно подорожает на 40%, для конечного продукта это обернется удорожанием на 2-3%, пояснил Злочевский. Для подтверждения своих слов он предложил вспомнить, как складывалась ситуация в 2009 году, когда стоимость пшеницы рухнула в три раза, до 3 тысяч рублей за тонну. Несмотря на это, по его словам, цены на хлеб тогда выросли на 6 рублей за кг, с 26 до 32 рублей.

Ранее Путин заявлял, что Россия в этом году соберет 130 млн тонн зерна.