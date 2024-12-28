В Госдуме предлагают отправлять в тюрьму за аферы в организации ИП

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает введение тюремное срока за незаконную регистрацию индивидуального предпринимателя. Документ с предложениями Кабмина опубликован в думской электронной базе.

Кабмин хочет внести изменения в статьи 173.1 Уголовного кодекса (незаконное образование юрлица через подставных лиц), а также 173.2 (незаконное использование документов для создания юрлица). Если законопроект будет одобрен в Госдуме, то за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП будет грозить либо штраф в размере до 300 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до трех лет.

В том случае, если будут незаконно использованы документы для создания юрлица, то за это предлагается наказывать аналогичным штрафом либо же обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

В России число ИП и самозанятых до 25 лет выросло до 2,7 млн.

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