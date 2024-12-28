Россиянам пообещали двукратный рост реальных доходов

Экономист Балынин: реальные доходы россиян вырастут на 108-109% за 2024 год

Реальные доходы россиян вырастут на 108-109% в среднем по итогам 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что пока данных за весь 2024 год нет. Однако Росстат опубликовал статистику за три квартала: в целом по России рост реальных доходов населения составляет 108,5%.

«Наибольший рост наблюдается в таких регионах как Республика Калмыкия (121,8%), Кабардино-Балкарская Республика (114,3%), Республика Татарстан (114,8%). Наименьший рост выявлен в Камчатском крае (97,9%, то есть здесь снижение на 2,1%), в Магаданской области (102,1%), Томской области (101,7%). Полагаю, что по итогам года мы увидим реальный рост доходов населения абсолютно во всех регионах, а это значит, что доходы граждан растут темпами выше инфляции. В среднем по стране показатель составит 108-109%», — отметил экономист.

Он полагает, что такая тенденция продолжится в 2025 году, и реальные доходы россиян вырастут на 108-111%.

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