ВТБ снизил ставки по вкладам до 23% через неделю после заседания ЦБ

Список банков, которые отреагировали на решение Банка России сохранить ключевую процентную ставку на уровне 21%, пополнился новым участником — ВТБ. Ранее ставки были снижены такими банками, как Альфа-Банк, ГПБ, МКБ и Т-Банк, пишет РБК.

Начиная с 27 декабря, ВТБ обновил свои ставки по вкладу «ВТБ-Вклад» в рублях на короткий срок, согласно информации, размещенной на сайте банка.

Максимальная ставка теперь составляет 23% годовых (прежняя ставка была 24%) и доступна как для новых клиентов, так и для действующих при условии, что они разместят новые средства банка на депозитах сроком три месяца или полгода свыше 15 млн рублей с выплатами процентов в конце срока действия вклада. Для депозитов на сумму от 10 тысяч до 15 миллионов рублей ставка составит 22,5% годовых.

Кроме того, ставки на однолетние вклады также были снижены до 22% годовых, что на 2 процентных пункта ниже предыдущего уровня, при этом условия остаются неизменными независимо от суммы вклада.

На этой неделе директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку на границе первого полугодия 2025 года.

Ранее была спрогнозирована ключевая ставка на февраль.