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В России оценили, что будет с ключевой ставкой в 2025 году

Экономист Остапкович: ключевая ставка может снизиться в 2025 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк России может начать снижать ключевую ставку на границе первого полугодия 2025 года. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, текущая ставка в 21% может лечь на плато примерно на три-четыре месяца, после чего она снизится. При этом экономист уточнил, что решение будет зависеть от показателей движения инфляции.

«Решение Центробанка оставить ключевую ставку на том же уровне говорит о том, что регулятор остановился с ее ростом. Если, конечно, не прилетят «черные лебеди» (это отсылка к концепции, согласно которой труднопрогнозируемые события приводят к значительным последствиям. — Прим. ред.) и не будут разгонять в дальнейшем инфляцию», — сказал Остапкович.

Он добавил, что в следующем году ключевая ставка может дойти до 17–18%.

Накануне профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко говорил, что неожиданная пауза в изменении ключевой ставки обусловлена как макроэкономическими обстоятельствами, так и значительным давлением со стороны сторонников смягчения, представителей реального сектора. По его словам, Банк России может пересмотреть свою позицию и при положительных изменениях инфляции принять решение о смягчении уже в феврале.

Ранее в Госдуме спрогнозировали возвращение ключевой ставки в 11%.

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