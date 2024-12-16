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«КамАЗы» начали продавать через маркетплейс Ozon

Грузовики «КамАЗ» появились в продаже на маркетплейсе Ozon

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Телеграм-канал «ПАО «КАМАЗ»»

«КамАЗ» начал продавать седельные тягачи на маркетплейсе Ozon. Об этом сообщается в Telegram-канале завода.

«Кто сказал, что покупки грузовиков — это сложно и недоступно? Мы разрушаем этот стереотип и с гордостью объявляем, что теперь вы можете приобрести мощный и надежный «КамАЗ» прямо на популярном интернет-магазине Ozon», — отмечается в сообщении.

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OZON

На странице Kamaz Market к покупке предлагается седельный тягач «КамАЗ» с заводским индексом 54902-764-49. Машина c компактной кабиной и одним спальным местом предлагается онлайн с доставкой через два дня за 8,35 млн рублей.

Она оснащена турбодизелем мощностью 400 л.с., отвечающим нормам токсичности выхлопа «Евро-5» и пружинной подвеской кабины. В наличии медиасистема и многофункциональное рулевое колесо.

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