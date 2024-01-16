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Стало известно, когда головная структура Тинькофф банка завершит «переезд» в Россию

TCS Group может завершить смену юрисдикции с Кипра на Россию в первом квартале

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

TCS Group (головная структура Тинькофф банка) может завершить процесс смены кипрской юрисдикции на российскую до конца первого квартала 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя банка Станислава Близнюка.

Решение о возврате к выплате дивидендов, по словам главы кредитной организации, будут принимать акционеры. «Главное, чтобы появилась техническая возможность», — отметил он.

Накануне акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы в российский специальный административный район (САР). «Переезд» компании не предполагает изменений в структуре компании, а также не затрагивает ее активы и обязательства.

В 2023 году «русские офшоры» приняли 156 новых резидентов. Сейчас в САР на островах Октябрьский (Калининградская область) и Русский (Приморский край) зарегистрировано 292 компании.

Общий объем инвестиций резидентов САР за период с 2019 по 2022 год оценивается в 67 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах.

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