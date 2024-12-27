Летевший в Минводы самолет авикомпании AZAL вернулся в аэропорт Баку

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL) из Баку в Минеральные Воды вылетел по расписанию, но через некоторое время вернулся в аэропорт отправления. Об этом сообщила агентству Turan представитель аэропорта.

По ее словам, воздушное судно вернулось в 9:13 мск. Сейчас рейс и вовсе отменили по неизвестной причине.

По данным ТАСС, экипаж самолета получил уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой, из-за чего незамедлительно принял решение вернуться. Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В этот же день казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург в целях «обеспечения безопасности пассажиров». Выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург прекращается с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года.

Ранее в Росавиации опровергли данные о введении плана «Ковер» в самарском аэропорту.