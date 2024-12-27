Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летевший в Минводы самолет авикомпании AZAL вернулся в аэропорт Баку

Turan: самолет рейса Баку — Минводы вылетел по расписанию, но вернулся обратно
close
Shutterstock

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines, AZAL) из Баку в Минеральные Воды вылетел по расписанию, но через некоторое время вернулся в аэропорт отправления. Об этом сообщила агентству Turan представитель аэропорта.

По ее словам, воздушное судно вернулось в 9:13 мск. Сейчас рейс и вовсе отменили по неизвестной причине.

По данным ТАСС, экипаж самолета получил уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой, из-за чего незамедлительно принял решение вернуться. Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В этот же день казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург в целях «обеспечения безопасности пассажиров». Выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург прекращается с 28 декабря 2024 года по 27 января 2025 года.

Ранее в Росавиации опровергли данные о введении плана «Ковер» в самарском аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами