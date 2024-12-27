Доллар резко вырос

Американский доллар резко поднялся на Forex до отметки в 103 рубля

Стоимость доллара резко выросла на Forex до отметки в 103 рубля, свидетельствуют данные площадки.

К 12:10 по мск американский доллар торговался на уровне 103,5 рублей, прибавив от начала торгового дня 3,75%.

Во второй половине декабря аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов сообщил, что на новогодних праздниках доллар будет стоить около 100 рублей, евро — 103–106 рублей, а юань — 13,5–14 рублей.

По его словам, с одной стороны, завершение декабрьского налогового периода лишит рубль локальной поддержки, с другой стороны, с первых чисел января сойдет на нет влияние сезонных факторов давления на нацвалюту — в частности повышенных бюджетных и корпоративных трат.

В начале декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский спрогнозировал, что американский доллар будет стоить 200 рублей в 2028-2030 годах. Эксперт назвал такой сценарий крайне пессимистичным. По его мнению, к 2028-2030 годам точно возможен доллар по 150 рублей.

Ранее была названа неожиданная причина сокращения доли доллара в мировых резервах.