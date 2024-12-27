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Названа неожиданная причина сокращения доли доллара в мировых резервах

РИА Новости: доля доллара в структуре мировых резервов упала до 57,4%
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доля американского доллара в структуре мировых резервов по итогам третьего квартала (июль — сентябрь) 2024 года обновила 30-летний минимум и опустилась до отметки в 57,4%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Показатель достиг минимума с 1995 года (более ранние статистические сведения МВФ не приводит). Объем американского валюты в структуре мировых валютных резервов падает уже второй квартал подряд. В июле — сентябре показатель уменьшился на 0,85 п.п., а с начала 2024 года — на 1,8 п.п.

Основной причиной снижения доли доллара в мировых резервах в МВФ называют рост вложений в евро. В июле — сентябре доля основной валюты еврозоны выросла с 19,75 до 20,02%.

Накануне аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов сообщил, что на новогодних праздниках доллар будет стоить около 100 рублей, евро — 103–106 рублей, а юань — 13,5–14 рублей.

В первой половине декабря главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что доллар вряд ли будет стоить 50-60 рублей в обозримом будущем. Он оценил вероятность такого сценария в 5%.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать доллар по 200 рублей.

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