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Россия перенаправила экспорт сжиженного газа в Азию до санкций ЕС

РБК: Россия перенаправила экспорт сжиженного газа в Азию до санкций ЕС
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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Россия до вступления в силу санкций Евросоюза от 20 декабря перенаправила поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Центральную Азию и Китай. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Argus.

По данным компании, за 11 месяцев текущего года общий экспорт такого типа из РФ уменьшился на 7% — на 240 тысяч тонн, до 3 млн тонн, по сравнению с 2023 годом. При этом в Европу поставки снизились на 27% — на 600 тысяч тонн, до 1,6 млн тонн, а ж/д поставки сжиженного углеводородного газа в Центральную Азию за этот период выросли в 3,4 раза, до 520 тысяч тонн, а в КНР — на 42%, до 270 тысяч тонн.

Прогнозируется, что в 2025 году вероятно снижение объемов экспорта, так как российская инфраструктура не позволяет полностью компенсировать поставки восточным направлением.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев ранее заявил, что цена на СУГ рухнула в начале декабря на Урале и в Сибири, где находятся основные его производители, в 1,8 раза, а в европейской части России — в 1,6 раза, из-за совокупности факторов.

Ранее в Госдуме отреагировали на заявления о падении цен на газ из-за санкций.

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