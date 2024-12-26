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Стала известна причина обвала цены на запрещенный к продаже сжиженный углеводородный газ

Резкое падение стоимости СУГ в России объяснили санкциями и волатильностью
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«Газета.Ru»

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ) рухнула в начале декабря на Урале и в Сибири, где находятся основные его производители, в 1,8 раза, а в европейской части России — в 1,6 раза, из-за совокупности факторов. Об этом рассказал заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в беседе с агентством ТАСС.

По словам Гусева, на снижение цены повлияли три фактора: во-первых, волатильность, связанная с тем, что СУГ в России является «товаром с максимально рыночным ценообразованием», на стоимость которого не влияют власти, во-вторых, традиционно снижающееся зимой потребление этого вида топлива, в-третьих, влияние санкций Евросоюза.

Последний с 20 декабря окончательно запретил покупать СУГ из России (ранее разрешалось приобретение этого вещества по контрактам, заключенным до введения рестрикций.

Согласно прогнозу зампреда набсовета ассоциации «Надежный партнер», цена на СУГ не начнет расти, пока не наладятся отгрузки. А они, по словам Гусева, уже перестраивались на восточные направления, на ту же самую Турцию.

Ранее был назван объем поставок газа по трубе и СПГ в Европу в 2024 году.

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