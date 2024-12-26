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В Госдуме отреагировали на заявления о падении цен на газ из-за санкций

Ананских: падение цен на газ в России связано с ростом внутреннего потребления
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Сокращение стоимости газа на территории России может быть связано с ростом внутреннего потребления, а не с ухудшающейся для российской энергетики ситуацией, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Лентой.ру»

Накануне агентство Reuters написало, что внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России обвалились в декабре вдвое относительно ноября из-за чрезмерно выросшего предложения на российском рынке топлива. Объем предложения, как писало агентство, вырос за счет прежде поступавшего на экспорт объемов СУГ.

По словам депутата, в стране идет активная газификация регионов, растет потребление. Он назвал газификацию всех регионов — приоритетной задачей для госкомпании «Газпром».

В четверг заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев заявил, что СУГ рухнула в начале декабря на Урале и в Сибири, где находятся основные его производители, в 1,8 раза, а в европейской части России — в 1,6 раза, из-за совокупности факторов.

Ранее в России заявили об усилении экономики из-за западных санкций.

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