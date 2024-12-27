Российским банкам спрогнозировали падение прибыли в 2025 году

АКРА: чистая прибыль российских банков в 2025 году может упасть на 10%

Чистая прибыль российских кредитных организаций в 2025 году окажется в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн рублей, что в негативном варианте означает ее падение на 10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В то же время, как сообщили в агентстве, по итогам уходящего года прибыль российских банков, скорее всего, превысит 4 трлн рублей, что станет очередным рекордом. Таких результатов удалось достигнуть благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов. В помощью этого отрасль компенсировала падение дохода от операций на финансовых рынках, уточнили в АКРА.

В то же время аналитики предупредили, что отрицательная переоценка ценных бумаг может привести к тому, что совокупный финансовый результат окажется хуже прошлогодних 3,3 трлн рублей.

В январе Центробанк сообщал, что российские банки получили в 2023 году рекордную чистую прибыль в размере 3,4 трлн рублей. До этого самым успешным для банковского сектора РФ был 2021 год, когда его чистая прибыль составила 2,363 трлн рублей.

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