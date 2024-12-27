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Российским банкам спрогнозировали падение прибыли в 2025 году

АКРА: чистая прибыль российских банков в 2025 году может упасть на 10%
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Global Look Press

Чистая прибыль российских кредитных организаций в 2025 году окажется в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн рублей, что в негативном варианте означает ее падение на 10%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В то же время, как сообщили в агентстве, по итогам уходящего года прибыль российских банков, скорее всего, превысит 4 трлн рублей, что станет очередным рекордом. Таких результатов удалось достигнуть благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов. В помощью этого отрасль компенсировала падение дохода от операций на финансовых рынках, уточнили в АКРА.

В то же время аналитики предупредили, что отрицательная переоценка ценных бумаг может привести к тому, что совокупный финансовый результат окажется хуже прошлогодних 3,3 трлн рублей.

В январе Центробанк сообщал, что российские банки получили в 2023 году рекордную чистую прибыль в размере 3,4 трлн рублей. До этого самым успешным для банковского сектора РФ был 2021 год, когда его чистая прибыль составила 2,363 трлн рублей.

Ранее россиянам объяснили, какой кредит выгодно будет брать в 2025 году.

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