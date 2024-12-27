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Названа доля контрафактной продукции в России

Глава Роскачества Протасов: примерно 10 % продукции в России фальсифицировано
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Пресс-служба Роскачества

Контрафактная продукция занимает на российском рынке долю в 10%, заявил глава Роскачества Максим Протасов, пишет агентство ТАСС.

На таком уровне, отметил руководитель ведомства, поддельная продукция сохраняется на протяжении последних трех лет. Нынешняя доля фальсификата на российском рынке «не может нас радовать», подчеркнул Протасов. При этом, по его словам, показатель объема такой продукции в России уступает среднемировому значению.

Протасов добавил, что в 2024 году подавляющее большинство магазинов убирали с прилавков фальсифицированный товар в первые недели после получения соответствующего сигнала от ведомства или покупателей.

Во второй половине декабря Протасов сообщил, что межгосударственный стандарт (ГОСТ) на шаурму утвердят для вступления в силу в России в 2025 году. Он подчеркнул, что этот вид продукции «нужно держать на контроле». Также в стране ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите.

Ранее россиян предупредили об опасности микробов с елочных игрушек.

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