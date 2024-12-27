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Экономист: главная проблема России – это неравенство людей, а не инфляция

Экономист Ведута: в РФ главная проблема – неравенство между бедными и богатыми
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В России обсуждается возможность введения 13-й зарплаты работникам в конце года в виде поощрения и меры поддержки. Среди минусов такого нововведения выделяют рост инфляции. Однако это не главная проблема России, в отличие от растущей дезинтеграции между бедными и богатыми, считает экономист Елена Ведута. Выплата дополнительной зарплаты особо ничего не изменит ни в лучшую, ни в худшую сторону, а лишь немного поднимет жителям настроение перед праздниками, заявила она Общественной Службе Новостей.

Если решение о выплате 13-й зарплаты примут, то на инфляцию это повлияет, но совсем немного, считает эксперт.

«Если сравнивать доходы несчастных людей районного труда с доходами олигархов, которые сегодня зашкаливают благодаря кризису, становится очевидно: проблема не в этой выплате, — подчеркнула она. — Если людям выплатят для новогоднего настроения немного денег, это повлияет на инфляцию гораздо меньше, чем то, как во время кризиса резко богатеют олигархи».

Такие предложения, как выплата дополнительной зарплаты, по-настоящему проблему не решают, а лишь маскируют ее, считает экономист. Нужны конкретные меры, которые позволят помочь малообеспеченным россиянам и «ущипнуть» очень богатых жителей. По мнению Ведуты, именно это должны обсуждать в Госдуме, чтобы у людей была надежда на позитивные изменения.

В целом же сегодняшние инициативы вызывают лишь возмущение, так как в них нет конкретики, подчеркнула специалист.

«Пора депутатам садиться за школьную скамью и учиться экономике. Меня трясет от них», — заключила экономист.

Напомним, с идеей закрепить норму об обязательной выплате 13-й зарплаты к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, это необходимо, так как многие компании отказываются от новогодних премий работникам.

Экономисты ранее заявили, что расходы компаний на 13-ю зарплату переложат на россиян.

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