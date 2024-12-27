Глава Минфина признал, что дружественные страны не хотят инвестировать в Россию

Инвесторы из дружественных стран с опасением относятся к вложениям в Россию, поскольку не хотят попасть под вторичные западные санкции, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам министра, правительство «максимально заинтересовано» в привлечении иностранцев и хотело бы, чтобы россияне тоже имели возможность вкладываться в инструменты других государств. Однако пока российское правительство не начало стимулировать такие инвестиции из-за большого объема рисков.

На сегодняшний день, как отметил Силуанов, основными инвесторами на российском финансовом рынке остаются внутренние. Власти работают над выстраиванием междепозитарной инфраструктуры с дружественными странами, в частности со странами БРИКС, но тема развивается «очень-очень осторожно» и не так, как хотелось бы Москве, добавил он.

Во второй половине декабря глава Минфина Силуанов сообщил, что его ведомство к концу нынешнего года может привлечь 220 млрд руб. в рамках программы долгосрочных сбережений россиян.

Ранее стало известно, что российский бюджет получит дополнительный доход от приватизации в 2024 году.