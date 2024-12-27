Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В 2025 году в России не будет хватать трудовых ресурсов

UTEAM: главным трендом на российском рынке труда станет зарплатная гонка
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главными трендами на российском рынке труда в следующем году окажутся дефицит кадров, зарплатная гонка и внедрение HR-автоматизации, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Как заявляли в Центробанке, в 2024 году обеспеченность предприятий работниками несколько раз обновила исторический минимум. По данным hh.ru, на одну вакансию в среднем в этом году приходилось 3,5 активных резюме.

Директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина назвала ограниченные трудовые ресурсы новой реальностью, в которой российскому бизнесу придется жить в 2025 году. Она пояснила, что потребность в персонале на российском рынке труда остается высокой, но людей не становится больше — им просто неоткуда взяться.

В первой половине декабря советник главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов заявил, что ситуация на рынке труда в РФ продолжит ухудшаться каждый месяц.

Ранее стало известно, что в 2024 году к россиянам стали относиться человечнее на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами