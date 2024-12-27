В 2025 году в России не будет хватать трудовых ресурсов

Главными трендами на российском рынке труда в следующем году окажутся дефицит кадров, зарплатная гонка и внедрение HR-автоматизации, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Как заявляли в Центробанке, в 2024 году обеспеченность предприятий работниками несколько раз обновила исторический минимум. По данным hh.ru, на одну вакансию в среднем в этом году приходилось 3,5 активных резюме.

Директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина назвала ограниченные трудовые ресурсы новой реальностью, в которой российскому бизнесу придется жить в 2025 году. Она пояснила, что потребность в персонале на российском рынке труда остается высокой, но людей не становится больше — им просто неоткуда взяться.

В первой половине декабря советник главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов заявил, что ситуация на рынке труда в РФ продолжит ухудшаться каждый месяц.

Ранее стало известно, что в 2024 году к россиянам стали относиться человечнее на работе.