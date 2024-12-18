В 2024 году к россиянам стали относиться человечнее на работе

Сегодня, наряду с привлечением новых специалистов, перед работодателями стоит не менее важная задача – удержание текущих сотрудников. В современных реалиях долгосрочное эффективное сотрудничество и здоровая атмосфера в коллективе во многом зависят от лояльности персонала. Эксперт рынка труда и директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix Марина Хадина рассказала «Газете.Ru», что основной вывод, который сделали компании по итогам 2024 года, это необходимость учиться грамотно руководить людьми и применять подход, при котором главным приоритетом является человек.

По ее словам, тотальный дефицит кадров, во многом обусловленный сложной демографической ситуацией, в 2024 году, только усилился. Сегодня он оценивается в 1,5 миллиона человек. Уровень безработицы в октябре в очередной раз обновил исторический минимум – 2,3%. За январь-ноябрь 2024 года было открыто на 20% вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом hh.индекс составил 3,5, и продемонстрировал снижение по сравнению с 2023-м. И это несмотря на то, что предлагаемая заработная плата выросла на 21%.

«Работодатели понимают, что замена старых сотрудников и вывод на эффективность новых требуют временных затрат и по итогу непредсказуемы. А в ситуации, когда дефицит кадров на рынке труда сохраняется, текущие работники становятся особо ценными и нужными. Это доказывают и цифры: мы наблюдаем, что с каждым годом растет количество контрофферов — встречных предложений людям, которые решили уволиться. По данным Talantix, в 2023 году число контрофферов увеличилось в два раза относительно 2022 года», – комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Эксперт отмечает: чтобы снизить текучесть и повысить лояльность работников, важно создавать для них комфортные условия. Это касается не только зарплаты, оборудования, офиса и других бытовых моментов, но и стиля управления.

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«Еще совсем недавно трудно было представить, что сложный характер начальника может быть причиной для смены работы. Высокая зарплата и хорошая должность стояли выше психологического комфорта в списке приоритетов. Сегодня ситуация изменилась: на рынке труда – изобилие предложений, и соискатели могут выбирать. Конечно, они отправятся туда, где будет не только достойная оплата и бенефиты, но и комфортная среда для работы, здоровый коллектив. Поэтому – говорите со своими сотрудниками, будьте более открытыми и гибкими, мотивируйте персонал, перемещайте специалистов внутри компании. Все это поможет повысить лояльность команды и, как следствие, продуктивность бизнеса», – добавляет Хадина.

Кадровый голод заставляет компании пересматривать подходы к управлению персоналом: удержание людей и создание таких условий, от которых сложно отказаться, становятся приоритетной задачей. Необходимость строить бизнес в парадигме человекоцентричности – новая реальность, которую работодателям стоит принять, уверена эксперт. Сегодня только так можно рассчитывать на долгосрочное сотрудничество и крепкую команду, резюмировала она.

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