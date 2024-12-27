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Названа причина снижения цены на красную икру

ВАРПЭ: цены на красную икру в России начали снижаться
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Цены на красную икру в розничных магазинах России в декабре 2024 года начали падать относительно октября и ноября, в том числе из-за ослабления ажиотажа, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

По его словам, первостепенная причина снижения потребительской активности заключается в том, что розничные цены на красную икру преодолели «психологическую границу», превысив 10 тыс. рублей за 1 кг, из-за чего некоторые потребители отказались от покупки или значительно сократили объем.

На прошлой неделе председатель Рыбного союза Александр Панин сообщил, что цены на красную икру в России начали падать с середины ноября, после Нового года ожидается снижение стоимости еще на 10%.

Во второй половине декабря заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в интервью «Парламентской газете» рассказала, как приобрести качественную икру к новогоднему столу. Эксперт посоветовала выбирать продукт с пометкой «ГОСТ» на упаковке, изготовленный в местах традиционного лова — на Камчатке и Сахалине.

Ранее в России оценили объемы производства красной икры в 2024 году.

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