Россиянам рассказали, как можно заработать на 13-й зарплате

Россияне могут заработать на 13-й зарплате, положив деньги на накопительный счет или срочный вклад. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

По словам специалистки, так можно оградить себя от соблазна потратить «лишние» деньги, пока в этом нет необходимости. При этом она отметила, что проценты по накопительному счету меньше, чем по вкладу.

Но если нет желания зарабатывать на 13-й зарплате, то ее можно потратить на весомую покупку в качестве подарка себе перед Новым годом, отметила эксперт. Еще деньги можно отложить на будущее путешествие.

Еще одним вариантом использования премии Андрианова назвала вклад в личное образование, здоровье или развитие профессиональных навыков.

Однако экономист посоветовала не гасить кредит за счет 13-ой зарплаты. Прежде чем делать это, необходимо оценить условия кредита. Если он был взят под низкую процентную ставку, то может быть выгоднее продолжать выплачивать его по графику, предупредила она.

Ранее в Госдуме рассказали об опасном последствии введения нормы о 13-й зарплате.