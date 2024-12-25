Россиянам рекомендовали хранить деньги на банковских вкладах

Открытие банковских вкладов под высокие проценты станет в следующем году самым выгодным способом хранения сбережений в России. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист Михаил Беляев.

Он выразил уверенность в том, что банковские вклады являются самыми надежными и выгодными для простых людей и не очень больших денег. Экономист подчеркнул, что при высокой ключевой ставке будут и очень высокие проценты. Из-за этого вклады почти во всех банках приносят около 20%, и ничего более выгодного в настоящее время неопытный инвестор найти не сможет.

Беляев указал, что инвестиции в золото имеют смысл лишь в том случае, если речь идет о значительных суммах и сроках. Он пояснил, что, несмотря на то, что золото в целом дорожает, на этом пути имеются свои пики и спады, делающие бессмысленными краткосрочные инвестиции.

Экономист также не рекомендовал вкладываться в иностранную валюту или криптовалюту. Их краткосрочный курс слишком непредсказуем.

По словам Беляева, самым неразумным вариантом обращения со сбережениями является покупка товаров впрок до того, как они подорожают. Он отметил, что это имеет смысл только тогда, если приобретение и так планировалось, но откладывалось.

24 декабря сообщалось, что несколько крупных российских банков понизили ставки по некоторым своим сберегательным продуктам после решения Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с вкладами после сохранения ключевой ставки на уровне 21%.