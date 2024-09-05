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Путин раскрыл причины увеличения поставок российского газа на Восток

Путин: наращивание поставок газа из РФ на Восток напрямую не связано с Украиной

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Александр Кряжев/РИА Новости

Увеличение объемов российского газа, поставляемого на Восток и в Среднюю Азию, напрямую не связано с эскалацией украинского конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства 5 сентября выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Во время мероприятия он обратил внимание, что РФ постепенно выходит на проектную мощность по поставкам газа в КНР. Более того, российские компании продолжают наращивать экспорт топлива в Иран и страны Средней Азии.

«Я хочу, чтобы было понятно, [это] не связано напрямую с украинскими событиями. Просто экономики этих стран развиваются, развиваются активно, им требуются дополнительные ресурсы. Вот и все», — подчеркнул Путин.

В качестве примера такого государства президент РФ привел Узбекистан. По его словам, население данной республики увеличивается на один миллион человек в год. При этом сейчас соответствующий показатель составляет 37 млн человек.

«Экономика растет в том числе, понимаете? <...> Конечно республике требуются дополнительные ресурсы. <...> Ну а мы располагаем такими ресурсами», — резюмировал российский лидер.

Ранее компания «Газпром» увеличила поставки газа в КНР почти на 40%.

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