За распространение онлайн-рекламы придется платить в российский бюджет

Президент Владимир Путин утвердил закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет 3% дохода за квартал. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Как сказано в документе, поступления в бюджет от таких рекламодателей затем собираются использовать для оказания мер господдержки правообладателям программ для электронных вычислительных машин.

Также в четверг Путин утвердил закон, который ужесточает требования к рекламе потребительских кредитов и обязывает использовать в ней предупреждающие фразы. Как отмечается в документе, новое положение призвано сократить количество импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий для самого заемщика и его близких людей.

В октябре исследование Calltouch совместно с агентством Out of Cloud (Kokoc Group) показало, что компании все чаще стали использовать CRM-маркетинг (основанный на данных о клиентах).

Ранее эксперт объяснил, почему реклама стала стоить дороже.