Эксперт объяснил, почему реклама стала дороже

Новость о том, что рост цен на рекламу в российских социальных сетях вырос в 1,5 раза, не стала неожиданностью. Мы наблюдаем похожие тенденции в целом по рынку, где медиаинфляция достигла 20-25% и, по прогнозам, сохранится на этом уровне в следующем году, рассказал «Газете.Ru» Степан Геворкян, директор по баингу компании Centra.

Повышению роста цен на рекламу есть несколько причин.

«Спрос на рекламные площадки. Многие компании осознали возможность захвата освободившихся ниш на рынке и стали активно инвестировать в рекламу, чтобы увеличить свою долю присутствия», — объяснил он.

В 2023 году рекламный рынок вырос на 30%. А в 2024 инвентарь на национальном и региональном ТВ в январе 2024-го был распродан на 90%, что дает основания ожидать дальнейшего роста цен в 2025 году. Наружная реклама может подорожать на 20-40%, телевизионная на 18-30%, а интернет-реклама на 7-20%.

«Повышение конкурентоспособности. Сейчас большой приток новых брендов, которые вышли на рынок с высокими бюджетами. Это значит, что остальные компании будут сильно увеличивать рекламные бюджеты на привлечение внимания аудитории, несмотря на скачок цен. Санкции и ограничение доступа к западным рекламным платформам создали пробелы, которые быстро заполняются местными игроками. Это приводит к повышению цен на рекламные инструменты и увеличению конкуренции внутри страны», — сказал Геворкян.

Увеличение бюджетов. Государственные и окологосударственные структуры также начали активнее инвестировать в рекламу, что также способствовало увеличению общего объема рынка.

«Технологические изменения. Совершенствование инструментов таргетинга и аналитики позволяет рекламодателям более эффективно использовать свои бюджеты. Инвестиции в такие технологии увеличивают общую стоимость рекламы. Кроме того, стоит отметить, что все еще продолжается переход рекламодателей к цифровым форматам, так как это позволяет достичь более широкой аудитории при меньших затратах. Реклама в социальных сетях становится все более привлекательной для бизнеса, что также способствует росту цен», — заявил он.

В итоге, все эти факторы создают устойчивую тенденцию роста цен на рекламу, которая в ближайшие годы может стать нормой для российского рынка.

«Перед рекламодателями теперь стоит задача — оптимизировать рекламные расходы, поскольку рост цен не только продолжится, но и может ускориться на 20%, учитывая новые рыночные факторы», — резюмировал он.

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