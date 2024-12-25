Профессор предсказал понижение ключевой ставки в начале года

Неожиданная пауза в изменении ключевой ставки обусловлена как макроэкономическими обстоятельствами, так и значительным давлением со стороны сторонников смягчения, представителей реального сектора. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По его словам, Банк России может пересмотреть свою позицию и при положительных изменениях инфляции принять решение о смягчении уже в феврале.

Однако Гордиенко считает эту ситуацию скорее временной победой, так как промышленники настаивают на более глубоком снижении ставки, аргументируя это необходимостью поддержки экономического роста. Без доступных кредитов это едва ли достижимо.

«Стоит отметить, что реальный сектор сталкивается не только с проблемой стоимости кредитов. Существуют решения кадровых вопросов, трудности с логистикой техники и оборудования, а также серьезные препятствия в международных расчетах,» — отметил экономист.

Он подчеркнул, что эти проблемы также способствуют инфляционному росту и требуют решения для долгосрочного экономического развития России.

Тем не менее существующая ставка в 21% может оставаться на этом уровне. Банк России продолжит оценивать экономическую ситуацию, наблюдая за динамикой инфляции и активностью кредитования до февраля. Если кредитный спрос снизится, а инфляция начнет возвращаться к целевым значениям, могут быть предприняты шаги к смягчению денежно-кредитной политики.

Однако в условиях высоких инфляционных ожиданий, геополитической напряженности и возможных новых санкций против России, ставка может оставаться на неизменном уровне как минимум до конца первого квартала, заключает Гордиенко.

Ранее крупные российские банки понизили ставки по вкладам.