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ВТБ завершил сделку по покупке «Почта Банка»

ВТБ закрыл сделку по выкупу акций «Почта Банка»
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

ВТБ завершил сделку по выкупу акций «Почта Банка» у госкомпании «Почта России». Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В банке уточнили, что ВТБ выкупил 49,99% акций «Почты России». Стоимость сделки составила 36 млрд рублей. Также кредитная организация выкупила две акции, которые находились у частного акционера, отметили в пресс-службе.

«Интеграция «Почта Банка» в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть «Почта Банка» насчитывает 24 тысячи точек продаж, а активная клиентская база составляет 9 млн человек. Они получат доступ к первоклассным услугам ВТБ — не только банка, но и всей группы ВТБ», — говорится в сообщении.

О продаже «Почта Банка» ВТБ 10 декабря сообщал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. По его словам, средства будут направлены на развитие «Почты России».

Ранее ВТБ продал Первую грузовую компанию.

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