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«Почта Банк» продан ВТБ за 36 млрд рублей

Шадаев: ВТБ купил «Почта Банк» за 36 млрд рублей, средства пойдут «Почте России»

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Павел Ткачук

«Почта Банк» был продан ВТБ за 36 млрд рублей «Почтой России». Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, слова которого передает ТАСС.

Он добавил, что эти средства будут направлены на развитие «Почты России». Ожидается, что деньги от сделки поступят в декабре.

«Почта Банк» — это универсальный розничный банк, который был основан в январе 2016 года группой ВТБ и «Почтой России». В начале ноября 2023 года банк оказался под действием санкций, введенных Соединенными Штатами. Согласно последним доступным данным, контроль над «Почта Банком» осуществлялся в равных долях ВТБ и дочерней компании «Почты России» — ООО «Почтовые финансы».

В ноябре банк ВТБ продал свой бывший офис в бизнес-центре «Толстой сквер» в Петроградском районе Санкт-Петербурга Альфа-банку.

Отмечается, что недвижимость продавалась на аукционе. В итоге Альфа-банк предложил за 6,64 тыс. кв. м площадей в здании на улице Льва Толстого 1,1 млрд рублей при начальной цене лота в 861,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Италии распродают акции старейшего банка в мире.

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