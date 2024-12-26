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Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году

Экономист Дайнеко: от величины МРОТ зависят налоги и штрафы
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Depositphotos

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года вырастет на 16,6%, до 22 440 рублей, из-за чего работодатель может быть вынужден пересмотреть зарплаты работников. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в интервью агентству «Прайм».

Она подчеркнула, что если работодатель не пересмотрит зарплаты и иные выплаты после повышения МРОТ, а сотрудник работает полный день, то ему следует просить увеличения.

Если этого не происходит, то необходимо направить жалобу в трудовую инспекцию, где ее рассмотрят и оштрафуют работодателя за необоснованный отказ, добавила Дайнеко.

С 1 января 2025 года в России почти на 17% вырастет минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 22 440 рублей. Это минимальная граница официальной заработной платы за месяц, она обязательна для всех работодателей страны. Однако регионы могут вводить дополнительные коэффициенты и надбавки. Что такое МРОТ, на что он влияет и как изменятся льготы и зарплаты в связи с его повышением — в материале «Газеты.Ru».

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