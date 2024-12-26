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Средний россиянин за год работы сможет купить 4 метра в новостройке

KEY CAPITAL: средний россиянин может купить 4 кв. м нового жилья на годовой доход
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Shutterstock/Oleg Opryshko

Среднестатистический россиянин на свой годовой заработок может приобрести около четырех квадратных метров в новостройке. Об этом говорится в исследовании аналитиков KEY CAPITAL (есть у «Газеты.Ru»).

Среднедушевой доход россиян в ноябре превышал 60 тыс. рублей в месяц (или 720 тыс. рублей в год), а средняя стоимость квадратного метра в новостройках по России достигала 180 тыс. рублей.

В исследовании говорится, что доступность новостроек существенно различается в зависимости от региона. Лидерами по количеству квадратных метров, доступных для покупки на годовой доход, стали жители Чечни. При средней стоимости квадратного метра около 40 тыс. рублей и среднемесячном доходе почти 43 тыс. рублей (516 тыс. рублей в год), они могли приобрести около 13 квадратных метров недвижимости.

На втором месте по доступности нового жилья расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Учитывая высокую стоимость квадратного метра (около 160 тыс. рублей) и значительный среднемесячный доход (почти 140 тыс. рублей в месяц, или 1,68 млн рублей в год), жители региона могли позволить себе приобрести примерно 10 квадратных метров.

Вологодская область заняла третье место в рейтинге. Среднемесячный доход около 47 тыс. рублей (564 тыс. в год) и средняя стоимость квадратного метра примерно 70 тыс. рублей позволяли жителям региона приобрести около восьми квадратных метров жилья в новостройке.

Высокую доступность новостроек продемонстрировали также Орловская область и Кабардино-Балкария, где жители могли приобрести 8,1 кв. метра. Близкие значения показателя отмечены в Псковской области (7,9 кв. м), в Смоленской области и республике Дагестан (7,8 кв. м), Ивановской (7,7 кв. м), а также в Липецкой областях (7,6 кв. м).

В Москве и Санкт-Петербурге жители могут приобрести на годовой доход 4,7 и 4,1 кв. м соответственно.

Наименее доступным жилье оказалось в республике Тыва (2,9 кв. м), Карачаево-Черкесии (3,0 кв. м), республике Крым (3,6 кв. м), Севастополе (3,7 кв. м), Татарстане (3,9 кв. м), на Алтае (4,0 кв. м), в Забайкальском крае и Томской области (4,1 кв. м), Астраханской области (4,2 кв. м) и республике Башкортостан (4,3 кв. м).

Исследование было проведено в декабре. Аналитики сравнили среднюю стоимость квадратного метра в новостройках разных регионов в ноябре 2024 года со среднегодовым доходом жителей, рассчитанным на основе данных Росстата за третий квартал 2024 года.

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