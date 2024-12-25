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Санкции ЕС привели к неожиданным последствиям для россиян

Reuters: цена на газ в РФ снизилась вдвое из-за санкций Евросоюза
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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Стоимость сжиженного углеводородного газа в России снизилась из-за расширения санкций Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

«Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с притоком топлива, экспорт которого был ограничен европейскими санкциями.

16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В частности, ЕС ввел рестрикции против семи танкеров для перевозки сжиженного природного газа. В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что 15 пакетов санкции против Российской Федерации мало, и призвал ввести новые ограничения против европейских компаний на российском рынке.

Также сообщалось, что министерство экономики и занятости Финляндии предложило законопроект о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии.

Ранее Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций.

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