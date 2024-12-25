Захарова: Россия ожидает от Абхазии исполнения обязательств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что РФ ожидает, что в Абхазии будут исполнять союзнические обязательства.

По ее словам, союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств.

«Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с упомянутыми документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — сказала она.

В ноябре в республике прошли массовые протесты, во время которых оппозиция требовала от парламента не принимать инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией. Протесты привели к тому, что парламент проголосовал против ратификации соглашения, а президент страны Аслан Бжания ушел в отставку. Позднее в республике начались проблемы с электричеством, которое поступало из РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что Россия и Абхазия продолжат обсуждение вопросов об инвестиционных проектах и социальном обеспечении абхазцев.

Ранее в Госдуме понадеялись на нормализацию отношений с Абхазией.