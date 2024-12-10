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Кремль: Россия и Абхазия обсуждают инвестсоглашение

Песков: Россия и Абхазия продолжат обсуждать инвестсоглашение и соцвыплаты

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Россия и Абхазия продолжат обсуждение вопросов об инвестиционных проектах и социальном обеспечении абхазцев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Речь идет, в том числе, о межправительственном соглашении об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. В ноябре в республике прошли массовые протесты, во время которых оппозиция требовала от парламента не принимать соглашение. Протесты привели к тому, что парламент проголосовал против ратификации соглашения, а президент страны Аслан Бжания ушел в отставку.

«Тема этого документа, который был подготовлен, реакция абхазского парламента на этот документ и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать на просьбу возобновить социальные выплаты в Абхазии.

До этого исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к своему российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты.

Бганба сообщал, что с 10 декабря в стране из-за энергодефицита закроют школы и детские сады.

Ранее в Госдуме отложили ратификацию беспошлинного ввоза товаров в Абхазию.

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