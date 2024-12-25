В Госдуме понадеялись на нормализацию отношений с Абхазией

Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он выразил надежду, что отношения между странами «выстроятся», Абхазия продолжит привлекать российских туристов, и ситуация будет улучшаться с каждым годом. Абхазия должна остаться в поле друзей России, подчеркнул Чепа.

В ноябре в республике прошли массовые протесты, во время которых оппозиция требовала от парламента не принимать инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией. Протесты привели к тому, что парламент проголосовал против ратификации соглашения, а президент страны Аслан Бжания ушел в отставку.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что Россия и Абхазия продолжат обсуждение вопросов об инвестиционных проектах и социальном обеспечении абхазцев.

Ранее политолог рассказал, как можно разрешить кризис в Абхазии.