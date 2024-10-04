Стало известно, сколько получил бюджет РФ от приватизации с начала года

Поступления в российский бюджет от приватизации по итогам января — сентября составили 48 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росимущества.

«Размер итоговых поступлений будет зависеть от колебаний рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В законе о бюджете на 2024 год заложены доходы от приватизации в размере 1 млрд рублей.

Доходы РФ от нефтяной отрасли в сентябре увеличились на 4% и достигли 597,2 млрд рублей вопреки падению цен на энергоноситель. Рост произошел на фоне сокращения вдвое ежемесячных субсидий производителям нефти.

До этого Словакия выразила заинтересованность в продолжении поставок российских нефти и газа через территорию Украины.

Ранее стало известно, насколько для ЕС подорожали нефтепродукты из-за санкций.