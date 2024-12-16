Суд отказался отменять итоги национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 16 декабря отказался пересматривать итоги национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом следует из данных в картотеке дел.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — говорится в материалах.

Ходатайство подавал бывший собственник Юрий Антипов. Заседание откладывалось четыре раза, причем дважды по настоянию самого бизнесмена. Он также добавился отвода судьи, но безуспешно.

14 марта Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) крупную сумму, расцененную как неосновательное обогащение. В исковом заявлении Генпрокуратура просила суд солидарно истребовать с Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания Эталон» в пользу государства 25 млрд 830 млн 654 тыс. рублей 81 копейку.

Ранее стало известно, сколько получил бюджет РФ от приватизации с начала года.