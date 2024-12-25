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Назван спиртной напиток, в которому повысился интерес у россиян

«Ъ»: натуральные продажи виски выросли в России почти на 20%
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Объем производства вискового дистиллята в России в январе — ноябре вырос на 61% относительно аналогичного периода 2023 года, до 1,21 млн декалитров, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения участников рынка.

По информации аналитической компании «Нильсен», натуральные продажи виски за 11 первых месяцев выросли на 19,6% год к году, а денежные — на 24,9%. Таким образом, этот спиртной напиток оказался одним из самых быстрорастущих. Его опережает лишь ром, показавший рост физических продаж в 24,9%, а денежных — в 25%.

Во второй половине декабря агентство РИА Новости со ссылкой на экспортные данные Евростата за 10 месяцев текущего и прошлого года написало, что Латвия, Литва и Испания стали крупнейшими экспортерами виски в Россию.

Утверждается, что Латвия поставляет в Россию 10 тысяч тонн виски, Литва — 2,3 тысячи тонн, а Испания — до 1,5 тысячи тонн. Четвертое место в списке занимает Франция — 769 тонн напитка, а пятерку замыкает Италия (659 тонн).

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