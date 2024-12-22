Названы крупнейшие поставщики виски в Россию

Латвия, Литва и Испания стали крупнейшими экспортерами виски в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспортные данные Евростата за 10 месяцев текущего и прошлого года.

Утверждается, что Латвия поставляет в Россию 10 тысяч тонн виски, Литва — 2,3 тысячи тонн, а Испания — до 1,5 тысячи тонн. Четвертое место в списке занимает Франция — 769 тонн напитка, а пятерку замыкает Италия (659 тонн).

В конце октября экспорт вина из Евросоюза в Россию упал до минимума с 2004 года. За первые восемь месяцев 2024 года ЕС ввез в РФ 125,7 тыс. т напитка, что на 25% меньше, чем в 2023 году.

Также по итогам августа Евросоюз сократил поставки виски на российский рынок на 21% по сравнению с июлем, до 18,7 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт просел на 11% месяц к месяцу и составил €20,6 млн.

Ранее продажи импортного крепкого алкоголя в России вернулись на докризисный уровень.